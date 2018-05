Demanda doméstica cresce 6,41% em abril ante igual mês de 2017, diz Abear

23/05/2018 | 13:22



A demanda por transporte aéreo dentro do Brasil apresentou crescimento de 6,41% em abril, ante igual mês de 2017, segundo dados da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear). Já a oferta em voos domésticos cresceu 5,92% em abril ante igual período do ano passado. Com a procura pelas viagens domésticas evoluindo ligeiramente acima do aumento da capacidade do mercado, o fator de aproveitamento das operações teve leve aprimoramento de 0,37 ponto porcentual no mês, atingindo em 80,60% de ocupação. Segundo a Abear, foram 7,2 milhões de passageiros transportados no mês, o que representa alta de 5,85% na base anual de comparação. Os números da Abear consolidam dados da Avianca, Azul, Gol e Latam e contemplam mais de 99% do mercado doméstico. A Gol aparece como líder no mercado doméstico, com 34,18% de participação, seguida por Latam com 32,37%, Azul com 19,97% e Avianca com 14,48%. Nos quatro primeiros meses de 2018 a demanda aérea doméstica mostra alta de 4,14%, enquanto a oferta avança 3,19% ante igual período do ano anterior. O fator de aproveitamento apresenta melhoria de 0,75 ponto porcentual, chegando a 81,65%. O total de viagens realizadas é de 30,1 milhões no ano, aumento de 3,19% sobre o mesmo intervalo de 2017. Internacional A demanda consolidada por viagens internacionais nas aéreas brasileiras em abril teve crescimento de 16,40% sobre o mesmo mês de 2017. Já a oferta teve elevação maior, de 19,01%, levando a uma queda de 1,86 pontos porcentuais do fator de aproveitamento dos voos (83,13% de ocupação no mês). Conforme a Abear, foram 717 mil passageiros movimentados no mês em voos entre o Brasil e o exterior, contingente 13,61% superior ao registrado há 12 meses. No segmento internacional, no período de janeiro a abril desse ano, as companhias brasileiras registraram 16,23% de intensificação da demanda e 18,83% de reforço da oferta. O fator de aproveitamento recuou 1,87 ponto porcentual, situando-se em 83,52%. Foram 3,2 milhões de viagens internacionais realizadas no acumulado dos primeiros quatro meses do ano nas aéreas associadas à Abear (crescimento de 16,80%).