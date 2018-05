Estações do metrô de SP recebem campanha de vacinação contra a gripe

23/05/2018 | 13:19



A estação das Clínicas da Linha 2-Verde do Metrô de São Paulo recebe a campanha de vacinação contra a gripe nesta quarta-feira, 23, e quinta-feira, 24, para grupos prioritários. Profissionais do Centro de Imunização do Hospital Emílio Ribas estarão na estação, entre 10h e 17h, aplicando a dose única da vacina em pessoas a partir dos 60 anos, crianças de seis meses a quatro anos de idade, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto) e profissionais da área de saúde. Portadores de doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, hipertensão e câncer também devem tomar a vacina. Os interessados devem apresentar documento pessoal e, no caso de doença crônica, comprovante médico. Se tiver, também deve levar a carteirinha de vacinação e o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS). Na sexta-feira, 25, será a vez de a estação Faria Lima da Linha 4-amarela, promover a vacinação contra a gripe. Contraindicações A dose da vacina é contraindicada para já teve alergia grave em doses anteriores ou a algum componente do imunizante. Pessoas com febre alta também devem procurar orientação médica antes de se vacinarem.