O grupo Artigos de Residência registrou deflação de 0,11% no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) de maio. A queda foi impulsionada pelo item TV, som e informática, que teve deflação de 1,47%. O IPCA-15 ficou em 0,14%, menor variação para meses de maio desde 2000, quando o índice registrou alta de 0,09%, informou nesta quarta-feira, 23, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A leitura de maio veio abaixo das estimativas dos analistas do mercado financeiro consultados pelo Projeções Broadcast (alta de 0,20% a 0,47%, com mediana de 0,27%). No total, dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados pelo IBGE no IPCA-15, Alimentação e Bebidas (-0,05%), Artigos de Residência (-0,11%) e Transportes (-0,35%) apresentaram deflação de abril para maio. Já os demais grupos registraram aumento nos preços, com destaque para Saúde e Cuidados pessoais (0,76%) e Habitação (0,45%).