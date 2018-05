Associação que representa caminhoneiros vai se reunir com a Casa Civil

23/05/2018 | 11:09



Lideranças da Associação Brasileira dos Caminhoneiros (Abcam) devem se reunir com integrantes da Casa Civil nesta quarta-feira, 23, às 14 horas para discutir os pleitos dos motoristas autônomos, que protestam desde segunda-feira, 21, contra tributações e o reajuste nos preços do óleo diesel.

Pouco antes do fechamento deste texto, a entidade recebeu um contato telefônico do governo confirmando o encontro, informou a assessoria ao Broadcast Agro, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Além da Casa Civil, há previsão de que o Ministério do Trabalho e a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) também estejam representados na reunião.

Na terça-feira, 22, mesmo após a confirmação da redução na alíquota da Cide sobre os combustíveis, anunciada inicialmente pelo presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, o presidente da Abcam, José da Fonseca Lopes, pediu a continuidade da agenda de protestos pelo Brasil, até que houvesse "um posicionamento efetivo do governo", disse a associação em nota.