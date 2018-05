Anitta tem ação rejeitada pela justiça em processo contra ex-empresária

23/05/2018 | 11:12



A briga entre Anitta e Kamila Fialho na justiça ganhou um novo capítulo. De acordo com o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, a 9ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro rejeitou o ação de suspeição movida pela cantora contra a juíza responsável pelo processo que enfrenta por parte da ex-empresária.

Foi decidido que os atos julgados pela juíza Flávia Viveiros de Castro são válidos. Portanto, o processo, que determinou em março Anitta depositasse três milhões de reais em conta judicial, segue na justiça. A cantora não poderá mais recorrer da decisão.

Com isso, Kamila Fialho, que acusa Anitta de não ter pago o valor estipulado em caso de rompimento de contrato, teve razão na justiça. Agora, ela poderá voltar a pedir o pagamento dos três milhões de reais, que ainda não foram depositados. A empresária ainda pede ressarcimento pelo que deixou de faturar com o contrato interrompido em 2014. Além disso, o veículo noticiou ainda que o valor da causa possa passar de 30 milhões de reais.