'Não passamos a mão na cabeça de ninguém', diz Alckmin sobre Azeredo

23/05/2018 | 11:02



O pré-candidato à Presidência da República pelo PSDB e presidente nacional do partido, Geraldo Alckmin, defendeu que "se cumpra" a decisão que determinou a prisão do ex-governador mineiro Eduardo Azeredo, condenado a 20 anos de prisão no caso do chamado mensalão mineiro e já considerado foragido.

"O PSDB não é imune a crítica, a prestar contas ao poder judiciário e não passamos a mão na cabeça de ninguém", disse o tucano, em sabatina realizada pela Folha de S.Paulo, UOL e SBT.

Alckmin repetiu que "ninguém está acima da lei" e que as decisões judiciais valem tanto para o PSDB como para o PT. O ex-governador paulista evitou, porém, comentar se considera Azeredo culpado ou inocente. "Decisão judicial se cumpre, garante-se o direito de defesa e respeita-se a decisão judicial. Tem que ser para todo mundo. Vai cumprir a decisão judicial", finalizou.