2ª Feira de Brechós acontece em Santo André

Evento será gratuito e reunirá moda, gastronomia e boa música no bar e restaurante Garden Now, em S anta Terezinha

Depois do grande sucesso da 1ª Feira de Brechós do ABC, realizada em março passado, e do clamado do público nas redes sociais por uma nova edição do evento, o Coletivo Andanças apresenta a eira de Brechós do ABC, que promete ser ainda melhor, com novas marcas expositoras, peças exclusivas de vários estilos e o melhor: tudo a preços acessíveis.

Como é um evento itinerante, desta vez, a 2ª Feira de Brechós do ABC será realizada no bar e restaurante Garden Now, localizado às margens da Avenida do Estado, no bairro de Santa Terezinha, em Santo André, e que conta com um amplo espaço de 350 m².

Ao todo, o evento reunirá mais de 15 brechós que abrangerão as mais variadas tendências da moda, desde roupas, calçados e acessórios vintage a artigos mais modernos, contemplando assim gostos e preferências de todos os tipos.

Além das peças de vestuário, a 2ª Feira de Brechós do ABC contará com a presença do Viniltrolas, uma Kombi recheada de vinis e vitrolas antigos, além de outros itens relacionados ao tema, para quem coleciona este tipo de produto ou gosta da boa e velha qualidade de som analógica.

Comes e bebes

A feira promete não deixar ninguém de estômago vazio e disponibilizará várias opções gastronômicas. Para os que comem carne, o restaurante do Garden Now oferecerá porção de frango a passarinho caprichada (R$ 15) e cerveja Proibida Puro Malte (R$ 10), além de outros pratos e rótulos.

A 2ª Feira de Brechós do ABC contará ainda com a presença de Bruno Wolf, participante da edição de 2016 do reality show BBQ Brasil, do SBT. Ele comandará as chapas do food truck The Cooking Wolves, especializado em hambúrgueres artesanais, e terá como destaque o hambúrguer de 170 g de costela bovina com picles acompanhado de queijos cheddar e muçarela no pão tradicional (R$ 25).

Já o Veg in Bike, uma food bike especializada em culinária vegana, terá como carro-chefe o Veg Zeppelin, um hambúrguer de feijão preto com queijo vegano tipo cheddar, com cebola caramelizada e maionese de tofu feita com couve no pão integral com gergelim (R$ 20).

Para a sobremesa, o evento terá a participação do Sweet Rock, uma loja de brigadeiros gourmet inspirados em artistas e bandas deste gênero musical. A marca levará mais de 20 tipos de brigadeiros como o Red Hot Chili Peppers (R$ 4), que é feito com pimentas dedo de moça e caiena com chocolate ao leite.

Campanha do agasalho

A feira também será um posto de arrecadação de agasalhos e cobertores para a Campanha do Agasalho 2018, por isso, não deixe de levar a sua contribuição para que este inverno seja mais quente para quem precisa.

A entrada da 2ª Feira de Brechós do ABC será gratuita e haverá Djs tocando música durante todo o evento.





Serviço

Data: 26 de maio

Horário: das 16h às 22h

Local: Garden Now - Praça Samuel Castro Neves, nº 10 – Santa Terezinha – Santo André

(às margens da Avenida do Estado, próximo à Paróquia Santa Terezinha e à estação de trem Prefeito Saladino)

Entrada gratuita

Link do evento no Facebook: https://www.facebook.com/events/163199454361876/

Contato: coletivoandancas@gmail.com

Sobre a 2ª Feira de Brechós do ABC

Idealizada pelo Coletivo Andanças, a feira tem o objetivo de dar oportunidade aos brechós de Santo André, São Bernardo, São Caetano e regiões próximas, como também de fomentar o consumo consciente e a busca por práticas mais sustentáveis na sociedade.