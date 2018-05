Após triunfo, Zé Ricardo diz que vaga na Sul-Americana é alento para o Vasco

23/05/2018 | 10:09



Já eliminado da fase de grupos da Copa Libertadores, o Vasco encerrou a sua participação no torneio com uma vitória por 2 a 0 sobre a Universidad de Chile, na noite de terça-feira, um resultado que classificou o time para a Copa Sul-Americana. Diante disso, o técnico Zé Ricardo apontou a vaga conquistada como um "alento", embora para ele tenha ficado a sensação de que a equipe poderia ter feito uma campanha melhor na competição.

"É muito difícil jogar em Santiago contra a La U, que possui uma grande equipe. Chegamos em condições difíceis para a classificação e sabendo que precisaríamos fazer uma partida de grande nível se quiséssemos atingir nosso objetivo. Fomos muito concentrados e saímos daqui com o sentimento de que poderíamos ter feito uma fase de grupos melhor. Ultrapassamos muitos problemas, infelizmente, mas essa classificação foi um alento para nós", afirmou.

O Vasco fechou a sua campanha no Grupo E da Libertadores na terceira posição, com cinco pontos somados, o que lhe garante uma vaga na segunda fase da Sul-Americana, diante de adversário que será determinado através de sorteio. Zé Ricardo destacou a importância de a equipe ter outra competição para disputar, além do Campeonato Brasileiro, na sequência da temporada, reconhecendo que a situação do time na Copa do Brasil é complicada - perdeu o jogo de ida das oitavas de final por 3 a 0 para o Bahia.

"Chegamos aqui com a possibilidade de garantir um lugar na Sul-Americana e nos agarramos nela. Essa classificação veio para premiar um grupo que trabalha bastante e que tem no caráter sua grande marca. Será importante para o nosso calendário. Estamos em situação complicada na Copa do Brasil e temos que reverter uma vantagem muito grande em casa. Uma eliminação da Copa Sul-Americana deixaria vazio o nosso segundo semestre. Pelos problemas financeiros que o clube atravessa, se torna fundamental disputar torneios dessa magnitude", disse.

Após o triunfo em Santiago, o Vasco voltará a entrar em ação no domingo, quando vai visitar o Bahia, na Fonte Nova, pela sétima rodada do Brasileirão.