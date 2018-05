Richard Gere anuncia volta para a televisão após 25 anos

23/05/2018 | 10:12



Astro de filmes queridos pelo público, como Uma Linda Mulher, Chicago e Sempre ao seu Lado, Richard Gere anunciou uma nova empreitada em sua carreira como ator: ele interpretará um barão da mídia na série da BBC MotherFatherSon.

De acordo com a Variety, seu personagem se chamará Max e será um carismático empresário norte-americano que é dono de veículos de comunicação em Londres e em todo o mundo. Esse é o primeiro papel de Gere na televisão desde o filme televisivo E a Vida Continua, de 1993:

- Já faz quase 30 anos que trabalhei na televisão. Estou muito feliz por trabalhar agora com a BBC neste extraordinário projeto, com pessoas tão talentosas e que repercutem tanto no tempo em que vivemos.

A história acompanha o personagem do ator Billy Howle, Caden, filho de Max e sua esposa Kathryn, vivida por Helen McCrory, a Narcissa Malfoy nos filmes de Harry Potter. Caden administra o negócio de jornal britânico de seu pai e está preparado para seguir seus passos como um dos homens mais poderosos do mundo. Porém, o estilo de vida autodestrutivo de Caden foge ao controle, com consequências devastadoras para a família e seu império de negócios.

A produção da série começará ainda esse mês de maio em Londres, na Inglaterra. Ainda não há data confirmada de estreia.