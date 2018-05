Risada de Meghan Markle por situação inusitada durante discurso do príncipe Harry chama atenção

23/05/2018 | 10:12



Meghan Markle roubou a cena durante evento oficial da família real britânica em comemoração ao aniversário de 70 anos do príncipe Charles, na última terça-feira, dia 22, no palácio de Buckingham. Em primeira aparição oficial após o casamento com o príncipe Harry, a duquesa de Sussex foi pega dando algumas risadinhas incontroláveis enquanto o marido discursava em homenagem ao pai.

De acordo com a revista People, as risadas aconteceram quando Harry precisou uma presença para lá de indesejada enquanto discursava:

- Desculpe, essa abelha realmente me pegou, disse o Duque de Sussex, tentando afastar o bichinho de sua orelha.

O comentário fora do protocolo acabou sendo motivo de risada não só para Meghan, como também para a esposa de Charles, Camilla Bowles, que estava ao lado da morena.