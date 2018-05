Luciana Gimenez exibe foto com look ousado e Marcelo de Carvalho ganha primeira declaração da namorada na web

23/05/2018 | 10:12



Após terminar casamento de mais de 12 anos com Luciana Gimenez, Marcelo de Carvalho recebeu a primeira declaração de amor da nova namorada, Simone Abdelnur. No Instagram, a morena publicou uma foto do vice-presidente da RedeTV e se limitou a escrever na legenda a palavra mio, que significa meu, em italiano.

Apesar do clique tremido e uma declaração de pouquíssimas palavras, Simone demonstrou que está realmente apaixonada. Na segunda-feira, dia 22, a beldade havia publicado uma imagem em um hotel em Roma, na Itália, mostrando que está curtindo alguns dias com Marcelo na Europa.

Enquanto isso, no Brasil, Luciana Gimenez não perdeu a oportunidade de mostrar que seguiu a vida e, muito bem, obrigada! Em suas redes sociais, a apresentadora chamou atenção ao publicar um vídeo no Instagram Stories reproduzindo o meme Bom dia Brasil, Boa tarde Itália, dizendo: Bom dia Brasil, boa noite Itália, seguido de uma risada. A fala levantou suspeitas dos fãs, que apostaram que ela reproduziu o meme para mandar uma indireta ao ex-marido, que está curtindo o país europeu ao lado da namorada, Simone.

Além disso, Luciana chamou atenção ao postar um clique no estúdio programa Luciana By Night, usando um look nada discreto. O pretinho escolhido para a noite possuía uma fenda generosa, que deixava os pernões da beldade completamente em evidência e gerou dúvidas se ela estaria de lingerie.