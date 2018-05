Hugo deixa o MasterChef Brasil, mas programa anuncia repescagem com eliminados

23/05/2018 | 10:12



No episódio de MasterChef Brasil exibido na última terça-feira, dia 22, os participantes tiveram que enfrentar um desafio para lá de refinado: cozinhar no Theatro Municipal de São Paulo. Porém, como é de praxe no programa, a tarefa não era das fáceis, já que divididos em equipes, tiveram que cozinhar 50 pratos para alimentar os integrantes da companhia de balé do teatro!

Eliane e Vinícius, que foram os vencedores das provas da semana passada, se dividiram em equipes para preparar os frutos do mar requintados. Porém, depois que os dois escolheram seus times, foi avisado de que eles teriam que cozinhar com o time escolhido pelo adversário. A equipe vermelha foi formada por Eliane, Rita, Hugo, Maria Antônia e padre Evandro e o time amarelo contou com Vinícius, Katleen, Thiago, Victor Hugo e Rui.

E haja confusão durante o preparo! Katleen, por exemplo, derrubou um pacote de sal grosso nos camarões! Mas mesmo com as trapalhadas, o time amarelo ganhou a preferência de 48 membros do balé, ganhando de lavada do prato do time vermelho.

Já a prova de eliminação contou com uma aula de Fogaça sobre como limpar um carré de cordeiro. Quem conseguisse completar a tarefa poderia subir ao mezanino. Eliane e Padre Evandro conseguiram se livrar da prova de eliminação com um empate no melhor desempenho. O desafio de eliminação, em que tiveram que preparar o carré, Hugo acabou se atrapalhando ao defender o prato e foi eliminado do programa. O participante era um dos favoritos do público e deixou os fãs tristes nas redes sociais.

Mas Hugo, além dos outros eliminados da temporada terão uma segunda chance! Pois é, no episódio que será exibido na próxima terça-feira, dia 29, haverá uma prova de repescagem que trará alguém de volta para a disputa. E aí, qual será a sua torcida?