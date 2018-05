Presidente da Itália chama indicado a premiê e deve pedir que forme governo

23/05/2018 | 09:49



O presidente da Itália, Sergio Mattarella, convocou Giuseppe Conte, candidato ao posto de primeiro-ministro, para uma reunião na tarde desta quarta-feira. Mattarella deve pedir que Conte forme um novo governo.

A decisão ocorre após os líderes da Liga e do Movimento 5 Estrelas indicarem Conte como seu nome para comandar a próxima coalizão. O presidente pediu a confirmação aos líderes da Liga, Matteo Salvini, e do 5 Estrelas, Luigi Di Maio. A reunião começará às 12h30 (de Brasília), no palácio Quirinale, em Roma.

De acordo com a Constituição italiana, o presidente nomeia o primeiro-ministro, que então entrega ao presidente uma lista de ministros para sua aprovação. Fonte: Dow Jones Newswires.