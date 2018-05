Acordo comercial com China vai bem, mas exigirá estrutura 'diferente', diz Trump

23/05/2018 | 09:52



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira, 23, que o acordo comercial negociado entre seu país e a China "caminha bem". Segundo ele, porém, no fim das contas será preciso usar uma "estrutura diferente" nesse pacto, que será difícil de concluir e ainda de verificar os resultados, após sua conclusão.

"Nosso acordo comercial com a China caminha bem, mas no fim nós provavelmente teremos de usar uma estrutura diferente e isso será muito duro de concluir e de verificar os resultados após a conclusão", disse Trump no Twitter, sem dar detalhes sobre que estrutura seria buscada nem sobre quais seriam as dificuldades.

Em outra mensagem, o presidente americano defendeu que era o momento de fazer "grandes mudanças" na lei de regulação Dodd-Frank, do setor financeiro. Ele tampouco deu mais detalhes sobre o que pretende alterar, nesse caso.