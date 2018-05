Comitê do Senado dos EUA frustra esforços de Trump para aliviar sanções à ZTE

23/05/2018 | 09:39



Legisladores dos EUA estão tentando frustrar os esforços de gestão da administração do presidente Donald Trump para aliviar as exigências da gigante de telecomunicações chinesa ZTE e outras tecnologias sensíveis, citando temores de que as ações possam comprometer a segurança nacional na mais recente reviravolta nas negociações comerciais entre as maiores economias do mundo.

O Comitê Bancário do Senado aprovou na terça-feira por unanimidade uma legislação que reforçaria as revisões de segurança nacional dos acordos de tecnologia chineses pelo Comitê de Investimentos Estrangeiros nos EUA, reforçaria os controles de exportação e proibiria o governo Trump de levantar as duras sanções impostas à ZTE.

Também na terça-feira, um grupo bipartidário de 27 senadores pediu às autoridades comerciais dos EUA e aos departamentos do Tesouro e Comércio para que rejeitem quaisquer propostas para facilitar os controles de exportação de tecnologia como uma forma de impulsionar as vendas para a China. Fonte: Dow Jones Newswires