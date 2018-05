Power Couple: Eliminação de Nádja e D'Black é marcada por tensão: - Bando de falso!

23/05/2018 | 08:12



Com o passar das semanas, o Power Couple vem se mostrando cada vez mais desafiador. O fato de cada casal contar com um apoio mútuo de seus respectivos amados, não acalma os ânimos e esta questão ficou muito clara na última terça-feira, dia 22, com mais uma eliminação!

A berlinda desta semana contou com Nádja e D'Black, Tatí e Nizo e, por fim, Munik e Anderson. O fato do primeiro e do último casais fazerem parte do mesmo grupo, fez com que o resultado da votação da casa não fosse uma grande surpresa, já que Nizo e Tatí possuíam mais amigos fora da DR, logo foram salvos.

Mas o momento que realmente movimentou a casa foi quando os casais defenderam a permanência na mansão Power. Anderson exaltou a dificuldade em conviver com os outros moradores e disparou:

- A cada dia que passa vai ficando mais difícil, principalmente a convivência. Temos poucos amigos aqui, então pedimos o apoio e a colaboração de vocês!

Já Nádja provou mais uma vez não ter papas na língua e soltou o verbo:

- A gente não tem ninguém aqui na casa, o resto é um bando de falso, todos vocês! Nós fomos perseguidos o programa inteiro!

Como se não bastasse a tensão de uma noite de eliminação, a organização do programa mostrou que não está para brincadeira e, a cada dia, os jogadores são submetidos a desafios que geram diversos conflitos dentro da mansão. Desta vez, um pouco antes da eliminação, eles tiveram que atribuir características que estão em falta para os outros casais, tais como humildade, malícia e companheirismo.

O que eles não sabiam é que estavam concorrendo um carro novinho e uma dessas características garantiria o prêmio. Os sortudos da vez foram Créu e Lilian, que não esconderam a felicidade com a surpresa!

Após a brincadeira, que na verdade só instigou ainda mais as inimizades entre os grupos, o clima ficou sério novamente e os casais que estavam na DR explicaram o desentendimento que resultou na expulsão de Diego e Franciele.

- Foi brincadeira que ele levou para o lado pessoal e deu no que deu! Exagerei, claro, quando fiz a brincadeira com Diego, mas nada justifica uma agressão, desabafou Anderson.

Ambas as duplas já tiveram a permanência no Power Couple colocada em risco, mas desta vez parece que o clima explosivo do casal não favoreceu e o jogo acabou para Nádja e D'Black.