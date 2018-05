Grêmio recebe Defensor para garantir liderança no Grupo A da Copa Libertadores

23/05/2018 | 06:20



O Grêmio recebe o Defensor, do Uruguai, nesta quarta-feira, às 19h15, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, com o objetivo de garantir a liderança no Grupo A da Copa Libertadores e também de consolidar a segunda colocação na classificação geral.

O time tricolor lidera a chave com 11 pontos, um a mais do que o Cerro Porteño, o segundo colocado. A equipe paraguaia recebe o Monagas, da Venezuela, no mesmo horário, em Assunção. Uruguaios e venezuelanos já estão eliminados da competição.

O técnico Renato Gaúcho falou sobre a partida e a necessidade de terminar em segundo na classificação geral e, assim, fazer o jogo de volta em Porto Alegre. "Torcedor tem que comparecer e apoiar o time porque é um jogo muito importante. É importante ter a vantagem de sempre fazer o segundo jogo em casa", disse.

Para a partida, o treinador terá que superar uma série de desfalques. O lateral-esquerdo Bruno Cortez e os atacantes Jael e Hernane, que eram dúvidas, foram vetados na véspera da partida. Também já estavam fora por problema de lesão os meio-campistas Arthur, Michel, Everton e Alisson.

Vale lembrar também que André, recém-contratado junto ao Sport, não foi inscrito na primeira fase da competição. Com isso, Renato Gaúcho tem como principal dificuldade a escalação do ataque. A dúvida está entre a escalação do jovem Thonny Anderson ou de Cícero, que atuaria improvisado no setor.