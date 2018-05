Fortaleza vence o Criciúma por 2 a 0 e dispara na liderança da Série B

22/05/2018 | 23:43



O Fortaleza disparou ainda mais na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro e aumentou a crise do Criciúma na noite desta terça-feira, ao vencer o time catarinense pelo placar de 2 a 0, em partida realizada na Arena Castelão, pela sétima rodada.

Com o resultado, o time cearense termina o dia na primeira posição, com 19 pontos, abrindo quatro do CSA, vice-líder. Além do Fortaleza, apenas Paysandu e São Bento estão invictos. Já o Criciúma continua sem vencer, na lanterna, com um ponto.

Embalado na liderança isolada da Série B, o Fortaleza contou com o apoio dos seus torcedores para dominar o Criciúma. O time cearense chegou a ter mais de 70% de posse de bola no primeiro tempo e não demorou a sair na frente do marcador, novamente com seu artilheiro.

Aos 13 minutos, Jean Patrick fez boa jogada pelo lado esquerdo de campo e cruzou. Nino tentou cortar, mas jogou na cabeça de Gustavo. O atacante mandou para o fundo das redes. O segundo só não saiu por detalhes. Após lançamento de Dodô, Cristian jogou na trave, quase fazendo contra.

Luiz também trabalhou bastante nesses primeiros 45 minutos. O goleiro fez grande defesa após chute de Dodô e espalmou um belo arremate de Felipe, de fora da área.

O panorama do segundo tempo continuou o mesmo. O Fortaleza seguiu melhor e teve grande chance aos seis minutos. Gustavo recebeu cruzamento primoroso de Jean Patrick. Livre dentro da área, o atacante cabeceou com estilo, mas acabou pegando mal na bola e jogou pela linha de fundo.

Antes do apito final, os refletores da Arena se apagaram e a partida ficou paralisada por cerca de oito minutos. Voltando ao jogo, o Fortaleza começou a administrar o resultado e ainda marcou o segundo aos 47 minutos.

Liel ficou com a sobra dentro da área e chutou para o gol. Os jogadores reclamaram muito, pedindo impedimento de Leonan, mas o árbitro validou o gol. Na confusão, Alex Maranhão acabou expulso. Com um a mais, o Fortaleza deixou a bola rolar para assegurar mais uma vitória na Série B.

Na próxima rodada, o Criciúma faz o clássico contra o Avaí no dia 1.º de julho, sexta-feira, às 21h30, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis. No dia seguinte, às 16h30, o Fortaleza recebe o Sampaio Corrêa na Arena Castelão, em Fortaleza.

FICHA TÉCNICA:

FORTALEZA 2 X 0 CRICIÚMA

FORTALEZA - Marcelo Boeck; Tinga, Ligger, Diego Jussani e Bruno Melo; Jean Patrick, Felipe (Igor Henrique), Edinho, Dodô (Leonan) e Marlon; Gustavo (Wilson). Técnico: Rogério Ceni.

CRICIÚMA - Luiz; Cristian, Fábio Ferreira e Nino; Natan (Zé Carlos), Liel, Eduardo, Elvis e Enzo (Luiz Fernando); João Paulo e Mailson (Nicolas). Técnico: Mazola Júnior.

GOLS - Gustavo, aos 13 minutos do primeiro tempo. Leonan, aos 47 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Diego Jussani e Marlon (Fortaleza); Mailson e João Paulo (Criciúma).

CARTÃO VERMELHO - Alex Maranhão (Criciúma).

RENDA - R$ 146.658,00.

PÚBLICO - 17.348 pagantes.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).