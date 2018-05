Sócio de advogado de Trump acerta acordo de colaboração com a Justiça

22/05/2018 | 21:35



Um antigo sócio de Michael Cohen, advogado pessoal do presidente Donald Trump, concordou em cooperar com a Justiça dos Estados Unidos, segundo pessoas próximas do assunto. Evgeny "Gene" Freidman, um magnata dos táxis da cidade de Nova York, se declarou culpado na terça-feira no tribunal do Condado de Albany por uma acusação de fraude fiscal.

Como parte de seu acordo, ele concordou em ajudar os promotores com investigações estaduais e federais. É provável que ele ajude os procuradores federais em Manhattan com sua investigação sobre Cohen, disse uma das fontes.

No mês passado, agentes federais invadiram o escritório, a residência e o quarto de hotel de Cohen como parte de uma investigação sobre possíveis fraudes bancárias e financiamentos da campanha de 2016 de Trump.

Os promotores federais de Manhattan disseram que os materiais apreendidos estão amplamente focados nos "negócios pessoais" de Cohen, entre os quais a associação com Freidman.

Cohen, que não foi acusado ainda de nenhum crime, negou ter cometido erros. Patrick J. Egan, advogado de Freidman, se recusou a comentar. Fonte: Dow Jones Newswires.