Carille deixa o Corinthians e acerta com o Al-Wehda, da Arábia Saudita

22/05/2018 | 21:01



Após longas negociações e irritação com o vazamento das notícias de que poderia deixar o Corinthians, o técnico Fábio Carille aceitou a proposta do Al-Wehda, da Arábia Saudita, e irá anunciar sua saída do clube paulista nas próximas horas.

A informação do acerto do treinador com o Al-Wehda foi divulgado no perfil do clube árabe no Twitter. O presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, confirmou a informação ao Estado. O clube brasileiro deve divulgar uma nota sobre o assunto ainda na noite desta terça-feira.

Se depender da diretoria, Carille já não dirige o time contra o Millonarios, da Colômbia, na quinta-feira, pela Copa Libertadores. O auxiliar Osmar Loss, cotado para substituí-lo em definitivo, é quem deve dirigir a equipe. Entretanto, o treinador ainda irá conversar com os diretores corintianos e pode pedir para comandar a equipe contra o Millonarios, para se despedir.

Com o acerto, Carille dá fim a uma sequência de fatos que fez com que ele se desgastasse no clube. Inicialmente, o treinador recebeu uma proposta do Al-Hilal e o vazamento da negociação o deixou bastante irritado.

No domingo, ele deu uma entrevista criticando a cobertura dos jornalistas em relação ao assunto e disse que a imprensa mente muito. Ele ainda garantiu que não havia recebido qualquer proposta e que, se chegasse alguma coisa, poderia pensar no assunto.