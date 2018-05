Duda Nagle planeja mais filhos com Sabrina: 'Abrimos a porteira'

22/05/2018 | 20:35



Em meio à primeira gravidez da apresentadora Sabrina Sato, seu noivo, Duda Nagle, falou sobre a vontade do casal em ter mais filhos em entrevista ao Luciana By Night que irá ao ar nesta terça-feira, 22.

"A nossa discussão vai entre três ou quatro. Eu brinco que abrimos a porteira, vai ser uma produção em série agora. Gostaria de ter cinco, mas me contento com quatro. Para ela, três está bom", contou.

De acordo com Duda, as cobranças para se casar e ter herdeiros vinha sendo frequente: "Tinha indireta nessas duas linhas. A gente é tão estabanado que fizemos o filho antes do casamento. Depois a gente conserta essa história."

"Ela ainda não pode fazer tudo, mas pode caminhar, subir uma escadinha ou outra, conversar", falou sobre o estado de saúde de Sabrina, que chegou a passar um mês em um hospital por conta da gravidez de risco.

Duda ainda alfinetou as roupas usadas pela apresentadora durante os tradicionais desfiles de carnaval: "Essas coisas ainda me incomodam. O tamanho das roupas do carnaval, se eu pudesse opinar, aumentaria em 10 vezes. Então tem esse lado da exposição, mas o comportamento dela é impecável. Nunca me colocou em situação desagradável".