Após um dia de folga, Fluminense inicia preparação para pegar a Chapecoense

22/05/2018 | 20:27



Após aproveitarem um dia de folga, os jogadores do Fluminense se reapresentaram nesta terça-feira, no CT da Barra, e iniciaram os trabalhos para o duelo diante da Chapecoense. As duas equipes se enfrentam no próximo sábado, no Maracanã, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

Apenas parte do elenco participou do treino desta terça no gramado. Os jogadores que foram reservas diante do Atlético-PR, no último domingo, fizeram um trabalho com bola. Enquanto isso, o restante do time ficou na parte interna do CT, realizando uma atividade regenerativa na academia.

A equipe tricolor vem em alta, após a vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-PR, no domingo. O resultado a levou a 10 pontos, na quinta colocação, a apenas três do Atlético-MG, que lidera o Brasileirão.

O Fluminense agora volta aos treinos na tarde desta quarta-feira, às 15h30. Destaque da equipe, o atacante Pedro sentiu dores na coxa esquerda no fim de semana, mas não teve qualquer lesão diagnosticada e, por isso, deve trabalhar normalmente.