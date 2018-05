Renato divulga lista de relacionados do Grêmio sem Cortez, Jael e Hernane

22/05/2018 | 20:00



O técnico Renato Gaúcho fechou o treino do Grêmio nesta terça-feira, véspera do duelo contra o Defensor, em Porto Alegre, pela última rodada do Grupo A da Libertadores. Na sequência, divulgou a lista de relacionados com três baixas.

O lateral-esquerdo Bruno Cortez e os atacantes Jael e Hernane, que eram dúvidas, desfalcarão o time tricolor na partida que vale a liderança da chave. Também já haviam sido vetados pelo departamento médico o volante Arthur e os meio-campistas Michel, Everton e Alisson.

O lateral-direito Léo Moura tentou minimizar a série de problemas. "Todo jogador está sujeito a lesão. Fazia tempo que o DM não ficava assim. Mas quem está entrando está fazendo o melhor. Esperamos que todos se recuperem logo para reforçar nosso time", destacou.

A principal dúvida na escalação de Renato está em quem fará a função de centroavante. Vale lembrar também que André, recém-contratado junto ao Sport, não foi inscrito na primeira fase da competição. Com isso, o treinador tem como opções o jovem Thonny Anderson ou deslocar Cícero.

Se vencer a partida desta quarta-feira, às 19h15, o Grêmio garante a liderança do Grupo A e também confirma a segunda colocação na classificação geral. A tendência é que o time entre em campo com: Marcelo Grohe; Léo Moura, Bressan, Kannemann e Marcelo Oliveira; Maicon, Jailson, Ramiro, Luan e Maicosuel; Thonny Anderson (Cícero).

Confira a lista de relacionados do Grêmio:

Goleiros: Marcelo Grohe e Paulo Victor.

Laterais: Léo Moura, Marcelo Oliveira, Madson.

Zagueiros: Bressan, Kannemann, Paulo Miranda.

Meio-campistas: Jailson, Maicon, Ramiro, Cícero, Lima, Thaciano e Thonny Anderson.

Atacantes: Luan, Maicosuel e Vico.