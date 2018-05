Luan diz que fez escolha certa em ficar no Grêmio e minimiza ausência na seleção

22/05/2018 | 19:12



O atacante Luan concedeu nesta terça-feira a primeira entrevista coletiva após o anúncio dos 23 convocados de Tite para a Copa do Mundo, feito no último dia 14. O jogador minimizou o fato de ter ficado de fora da lista principal e destacou a presença do companheiro de time, o zagueiro Pedro Geromel.

"Fiquei feliz com a convocação do Geromel, ele merece muito", disse. "Tenho vários amigos lá (na seleção brasileira) e vou torcer muito por eles", prosseguiu. Luan também negou também que uma eventual transferência para o futebol europeu no ano passado pudesse ter facilitado a convocação.

"O Grêmio é um grande clube. Aqui tinha visibilidade total. Tanto que o Geromel foi convocado. É uma das melhores equipes do Brasil, conquistou títulos. Na minha opinião, fiz a escolha certa, de conquistar títulos e entrar para a história do clube. Acho que o momento de sair do País ainda vai chegar, mas não penso nisso agora", afirmou.

Luan teve a possibilidade de ir para a Europa no meio do ano passado. O clube tricolor recebeu propostas de clubes da Itália, Espanha e Inglaterra. O jogador, no entanto, optou por seguir no time gaúcho, onde conquistou a Libertadores.

Fora da lista dos 23 de Tite, Luan volta a campo pelo Grêmio nesta quarta-feira, quando receberá o Defensor, pela última rodada do Grupo A da Libertadores. Se vencer, o time tricolor garante a liderança da chave e também uma das primeiras colocações na classificação geral.

"É importante ter a vantagem de definir em casa até pelo nosso estilo de jogo. Foi assim no ano passado, quando conquistamos a Libertadores. O primeiro jogo fora a gente joga mais tranquilo. O time da casa entra pressionado para conseguir o resultado e nos dá mais espaço", finalizou.