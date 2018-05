Cantora Bee Scott se apresenta em Santo André

Vinícius Castelli



23/05/2018 | 07:00



Artista de São Paulo que passeia livremente pelos universos do blues e do folk, a cantora Bee Scott apresenta seu trabalho na região. Ela tem agenda marcada no Sesc Santo André (Rua Tamarutaca, 302) amanhã, a partir das 20h, no palco da Comedoria. A entrada é gratuita.

Para a oportunidade, a cantora aposta em apresentação intimista e ilustra o repertório do show com clássicos da música mundial. “Sempre abrimos com B.B. King. Passeamos com o mestre Bob Dylan, Jimi Hendrix, Beatles”, explica ela. “A diferença é que fazemos nossa releitura, colocamos nossos sentimentos”, acrescenta.

Bee Scott apresenta ainda temas autorais. A artista explica ao Diário que sempre escreveu canções folk, com influências de Bob Dylan. “Fazia música focada em meus relacionamentos, platônicos ou desastrosos”, diz. E entre os temas que apresenta, destaca um, Trilhos, feito sob influência de documentário que narra a vida de blueseiros norte-americanos desconhecidos, “que pegavam o trem em busca de lugares para tocar”.

Em seu espetáculo, segundo da cantora na região – ela cantou aqui em 1996 –, será acompanhada pela banda Som & Fúria, que é composta pelo francês Claude Deleu (guitarra solo), Enéias Ribeir (gaita) e Paulo Catharino (guitarra).