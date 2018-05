Obra reúne conselhos e dicas de Clarice Lispector

Vinícius Castelli



23/05/2018 | 07:00



A escritora Clarice Lispector (1920-1977) fez diversas publicações, entre conselhos e dicas, para colunas e suplementos na imprensa. Os produtos eram voltados ao público feminino e a autora não usava seu nome nas assinaturas, mas pseudônimos como Tereza Quadros, Helen Palmer e Ilka Soares.

O material, organizado pela professora Aparecida Maria Nunes, doutora em Literatura Brasileira pela USP, havia sido publicado em dois volumes: Correio Feminino (2006) e Só Para Mulheres (2008). E agora estão em um só exemplar, Correio Para Mulheres (Editora Rocco, 400 páginas, R$ 49,90, em média), que acaba de chegar às prateleiras.

Entre os textos apresentados há alguns de 1952, de quando escrevia a página feminina Entre Mulheres, no jornal semanal Comício. A obra pincela ainda publicações de 1959 e 1961, feitas para a página Correio Feminino, no jornal Correio da Manhã.

Ao longo do livro a jornalista e escritora dá conselhos de beleza e dicas de como manter uma personalidade cativante para conquistar a pessoa amada. Muita coisa foi escrita em tom de conversa. Mas não ficava só nisso. Demonstra também sua preocupação com as mulheres que passavam a ocupar o mercado de trabalho. Clarice aproveitava a oportunidade para adicionar toque de surpresa, de inquietação, ou de reflexão ao público.