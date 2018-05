Morre escritor e jornalista Alberto Dines, aos 86 anos

Vinícius Castelli



23/05/2018 | 07:00



Carioca nascido em 1932, o jornalista, professor e escritor Alberto Dines morreu ontem, por volta das 7h15, aos 86 anos, na Capital. Ele estava havia dez dias internado no Hospital Albert Einstein e foi vítima de problemas respiratórios. Deixa mulher e quatro filhos. O enterro está marcado para hoje, às 13h30, no cemitério de Embu das Artes, Região Metropolitana de São Paulo.

O profissional começou carreira nos anos 1950. Teve vida marcada por passagens em locais como Jornal do Brasil, onde fez história e ajudou a consolidar o veículo como um dos mais importantes do País. Nos anos 1960, inclusive, foi contra a censura imposta à imprensa pela ditadura militar. Fundou o Observatório da Imprensa, veículo de crítica à cobertura jornalística.

A Associação Paulista de Jornais, integrada pelo Diário, lamentou, por meio de nota, a morte de Dines. “Com muita capacidade de análise, com seu crivo aguçado, sempre soube dosar os princípios éticos dos colegas editores e repórteres com o interesse dos leitores. Seu legado, neste momento da vida do País, embasa os pressupostos de uma imprensa livre e pluralista indispensável ao vigor democrático.”

O governador de São Paulo, Márcio França (PSB), relembrou a carreira do profissional. “Com a perda de Alberto Dines, nos despedimos de um brilhante jornalista, que nos mais de 60 anos de carreira dirigiu e lançou alguns dos principais títulos de comunicação impressa do País”, escreveu.

Nas redes sociais pessoas comentaram a morte de Dines. O presidente Michel Temer (MDB), em sua conta no Twitter, escreveu: “O jornalismo brasileiro perde um dos pilares da ética e do profissionalismo. Alberto Dines passou pelos mais importantes veículos do País e criou uma geração de jornalistas comprometidos com a correção da informação. Meus cumprimentos à família”.