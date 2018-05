22/05/2018 | 18:46



A secretária executiva do Ministério da Fazenda, Ana Paula Vescovi, não confirmou a redução da Cide sobre o diesel ao deixar a sede da pasta, em Brasília. Questionada por jornalistas, ela apenas disse que o ministro Eduardo Guardia está reunido com os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE), para tratar deste assunto. "Eles estão reunidos agora e deve haver um comunicado após a reunião", limitou-se a comentar. Ao sair, Ana Paula disse que não estava indo para essa mesma reunião.