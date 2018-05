Werdum é flagrado no doping e está fora da luta principal do UFC Rússia

22/05/2018 | 17:35



O brasileiro Fabricio Werdum, de 40 anos, foi flagrado em exame antidoping realizado fora de competição, em 25 de abril, pela Agência Antidoping dos Estados Unidos (USADA, na sigla em inglês). O UFC recebeu a informação nesta terça-feira e comunicou que o lutador está fora do evento que acontecerá na Rússia, em 15 de setembro, na cidade de Moscou.

Werdum estava escalado para fazer a luta principal contra Aleksey Oleynik no UFC Rússia. A organização do torneio não informou qual substância proibida foi utilizada pelo brasileiro. Apenas disse que a agência antidoping prestará novos esclarecimentos sobre o caso em breve.

"A USADA, que administra de maneira independente a política antidoping do UFC, cuidará do gerenciamento dos resultados e concessões apropriadas deste caso envolvendo Werdum. De acordo com a política antidoping do UFC, existe um processo legal completo e justo que é oferecido para todos os atletas antes que quaisquer sanções sejam impostas. Informações adicionais serão fornecidas no tempo apropriado no decorrer do processo."

Werdum estreou no UFC em 2007. No entanto, o auge da carreira veio em 2015, quando surpreendeu a todos ao conquistar o cinturão dos pesos pesados. Na ocasião, finalizou o então campeão Cain Velasquez. No total, o brasileiro tem 32 lutas, com 23 vitórias e oito derrotas.