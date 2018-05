Anthony Hopkins não tem contato com filha e não sabe se tem netos: Não me importo

22/05/2018 | 17:12



O renomado ator Anthony Hopkins não sabe se tem netos. Ele e sua única filha, Abigail Hopkins, de 48 anos, não mantém contato, segundo ele mesmo declarou.

Hopkins, que está com 80 anos, deu uma entrevista à Radio Times onde declarou que não sabe se ela tem filhos:

Eu não tenho nenhuma ideia. As pessoas se separam, famílias se dividem e continuam com a vida. As pessoas fazem escolhas. Não me importo, de um jeito ou de outro.

Abigail é fruto do primeiro casamento de Anthony, com Petronella Barker. Segundo a People, o ator abandonou o relacionamento quando Abigail era pequena e, embora eles tenham se reconciliado na década de 90, eles perderam contato novamente pouco tempo depois.

O entrevistador disse a Hopkins que sua resposta sobre a possibilidade de a filha ter netos soava fria e ele completou:

Bom, é fria. Porque a vida é fria.