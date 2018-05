Auditório Ibirapuera será palco de espetáculo musical no domingo

Caroline Manchini/Especial para o Diário



23/05/2018 | 07:17



Quem disse que não é possível unir rock ao erudito? A segunda edição do Sinfonia Samsung Rock chega para mostrar que o inusitado é forma de trazer ao público experiências únicas. A ideia deu tão certo que o evento do ano passado reuniu mais de 25 mil pessoas.

E agora as versões sinfônicas de clássicos do rock serão apresentadas com grande orquestra e a céu aberto, domingo, a partir das 18h, na plateia externa do Auditório Ibirapuera (Avenida Pedro Álvares Cabral), em São Paulo. A entrada é gratuita.

Entre os destaques estão a Orquestra Juvenil Heliópolis, o cantor Samuel Rosa, do Skank, e Rodrigo Suricato.

Para tornar as atrações ainda mais interessantes, uma programação de videoarte, que acompanhará os números dos concertos, será projetada em toda a fachada do Auditório Ibirapuera, transformando-a em espécie de grande telão.