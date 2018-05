Neymar, Gabriel Jesus e Danilo vão ao gramado da Granja Comary pela primeira vez

22/05/2018 | 16:58



A comissão técnica da seleção brasileira decidiu mudar parte da programação de treinos e levou nesta terça-feira três jogadores para fazer trabalhos em um dos gramados da Granja Comary, em Teresópolis (RJ). Os atacantes Neymar e Gabriel Jesus, mais o lateral Danilo, realizaram uma atividade leve sob o comando dos preparadores físicos do time nacional.

Neymar foi para o gramado porque está no processo gradativo de recondicionamento de sua condição, enquanto Gabriel Jesus e Danilo foram para o campo por estarem há mais tempo sem disputar uma partida. A decisão de realizar a atividade um dia antes do previsto partiu dos profissionais da preparação física, que estão terminando as avaliações e exames clínicos do elenco comandado pelo técnico Tite.

Inicialmente previstas para encerrar nesta terça, as avaliações dos jogadores irão se estender até a manhã de quarta-feira, quando no período da tarde pelo menos parte do elenco passa a trabalhar com bola. Na sexta-feira haverá treinos em dois turnos, sendo que o da manhã será fechado.

Esse é apenas o segundo dia de treinos da seleção desde quando os jogadores convocados por Tite começaram a se apresentar visando a preparação para a Copa do Mundo, no qual o Brasil fará a sua estreia no dia 17 de junho, contra a Suíça, em Rostov, na Rússia.