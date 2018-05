São Caetano assina contrato de convênio médico

Do Diário OnLine



22/05/2018 | 17:01



A Prefeitura de São Caetano assinou nesta terça-feira contrato com a empresa Biovida Saúde, vencedora da licitação para prestar assistência médico-hospitalar aos servidores municipais e seus familiares, cerca de 15 mil pessoas.



Segundo Silvia de Campos, secretária de Planejamento e Gestão, o convênio atenderá servidores municipais da administração direta, indireta e do Poder Legislativo, assim como seus dependentes diretos, num total estimado de 15.170 pessoas assistidas. “O edital foi bastante exigente e a empresa atendeu a todos os requisitos. Além da assistência médica, a Biovida oferecerá também um programa de medicina preventiva”, declarou a secretária.

O valor unitário do Plano Básico Individual será de R$ 129. Os funcionários públicos com salários de até R$ 2.000 contribuirão com 0,5% do valor salarial bruto. Quem ganha acima desse valor terá desconto de 1%, limitado ao valor do plano básico.