Trabalhadores mantém greve e Mercedes-Benz diz que vai à Justiça

Do Diário OnLine



22/05/2018 | 16:33



Os trabalhadores da Mercedes-Benz, em São Bernardo, continuam em greve nesta terça-feira (22). Em assembleia realizada nesta manhã, o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC informou que não houve avanço nas negociações com a montadora e que a empresa decidiu ingressar na Justiça do Trabalho.

Em campanha salarial, com data-base em maio, os 8 mil metalúrgicos na planta da Mercedes-Benz têm mantido a fábrica parada desde o dia 14. Eles reivindicam a assinatura de um acordo coletivo que garanta reajuste incorporado aos salários, mudança no cálculo da PLR (Participação nos Lucros e Resultados) e manutenção das cláusulas sociais previstas no acordo anterior. Na última sexta-feira (18), os trabalhadores rejeitaram proposta da montadora que previa reposição pelo INPC mais um abono não incorporado aos vencimentos.

Para amanhã, está prevista nova assembleia em frente à empresa, às 7h30.