Banco Central da Rússia lança nota de 100 rublos em homenagem à Copa do Mundo

22/05/2018 | 16:23



O Banco Central da Rússia divulgou nesta terça-feira uma cédula de 100 rublos (equivalente a cerca de R$ 6) em homenagem à Copa do Mundo de 2018. O país produzirá 20 milhões de unidades da nota.

A vice-presidente do Banco Central russo, Olga Skorobogatova, participou da coletiva de imprensa para lançar a cédula comemorativa e afirmou que até o final de junho será distribuída para todas as regiões da Rússia.

Até agora, as cidades de Moscou, São Petersburgo, Volgogrado, Krasnodar e Samara já estão com a cédula em circulação. A nota, de um lado, retrata um garoto assistindo ao goleiro Lev Yashin fazendo uma defesa.

Yashin, também apelidado de Aranha Negra, é considerado um dos melhores goleiros da história do futebol e o principal jogador russo de todos os tempos. Ele atuou entre 1950 e 1970 no Dínamo de Moscou e defendeu a seleção russa por 16 anos.

No verso da cédula, há uma bola de futebol simbolizando o globo e estão escritos os nomes das cidades que receberão jogos da Copa. A nota terá uso regular, mas o Banco Central do país produziu também com a intenção que torcedores guardem como lembrança do principal evento de futebol do mundo.

A Copa do Mundo da Rússia começará em 14 de junho, com o duelo entre Rússia e Arábia Saudita, no estádio Olímpico de Lujniki, pelo Grupo A. A seleção brasileira está no Grupo E e estreia no dia 17, contra a Suíça, em Rostov. Completam a chave a Costa Rica e a Sérvia.