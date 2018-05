Quarteto da região cai em 'grupo da morte' na Copa Paulista

Dérek Bittencourt

Em Conselho Técnico realizado na tarde desta terça-feira (22) na sede da Federação Paulista de Futebol, na Capital, foram determinados os grupos e revelado o regulamento da Copa Paulista, com 27 cubes, início previsto para 5 de agosto e final em 2 de dezembro. E o quarteto do Grande ABC formado por Santo André, São Caetano, São Bernardo e Água Santa caiu no considerado grupo da morte, mas como quatro avançam da primeira fase, todos têm chance de classificação.

Ramalhão, Azulão, Tigre e Netuno dividirão a Chave 3 com Bragantino, Santos (que jogará com time sub-23) e Taubaté. Este é o único grupo do torneio que não tem nenhum representante da Série A-3 do Campeonato Paulista, o que mostra o poderio dos componentes. Serão disputados dois jogos por semana, no sistema quarta-feira e domingo.

O campeão da Copa Paulista terá direito à classificação no Campeonato Brasileiro da Série D ou na Copa do Brasil (ambas de 2019), enquanto o vice fica com a vaga remanescente.

Confira as chaves:

Grupo 1

Novorizontino

Mirassol

Batatais

Penapolense

Votuporanguense

Olímpia

Grupo 2

Ferroviária

Red Bull

Inter de Limeira

XV de Piracicaba

Rio Claro

Desportivo Brasil

Noroeste

Grupo 3

Santo André

São Bernardo

São Caetano

Água SSanta

Santos

Bragantino

Taubaté

Grupo 4

Ituano

Portuguesa

Juventus

Grêmio Audax

Nacional

Taboão da Serra

Atibaia

