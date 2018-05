Benedito Torres é eleito presidente do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais

22/05/2018 | 16:00



O procurador-geral de Justiça de Goiás, Benedito Torres Neto, foi eleito presidente do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais (CNPG) na manhã de terça-feira, 22. Em reunião em Brasília, Torres disse que vai trabalhar para manter o Ministério Público unido e defender a autonomia e as prerrogativas ministeriais.

A instituição tem como objetivo debater pautas pertinentes ao MP, elaborar notas técnicas sobre questões jurídicas e defender a atuação de promotores e procuradores. Durante o mandato de um ano, Torres vai enfrentar desafios como a pouca quantidade de recursos para o Ministério Público em todo o País e as diversas proposições legislativas como o projeto da Lei de Abuso de Autoridade e do Extrateto, que tramitam no Congresso Nacional.

Benedito Torres deve tomar posse em junho, quando substituirá o procurador-geral de Justiça de Santa Catarina, Sandro José Neis (MPSC). A solenidade é realizada no Estado do presidente eleito.

Goiano de Anicuns, Benedito Torres Neto ingressou no MP-GO em 1990, sendo alçado a procurador de Justiça em 2002. Foi eleito presidente da Associação Goiana do Ministério Público por quatro vezes. Atualmente, cumpre o segundo mandato como procurador-geral de Justiça, para o biênio 2017-2019.