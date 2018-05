Kim Raver é confirmada na próxima temporada de Grey's Anatomy

22/05/2018 | 14:12



Depois de uma season finale emocionante, a 15ª temporada de Grey''s Anatomy está confirmadíssima, e com isso, a atração escrita por Shonda Rhimes se torna a série de maior duração da emissora norte-americana ABC, desbancando a sitcom The Adventures of Ozzie and Harriett, exibida nos anos 40 e 50.

Além de já quebrar recordes antes de sua estreia, a nova leva de episódios também já tem suas primeiras novidades. Uma delas é a confirmação da atriz Kim Raver, que interpreta a doutora Teddy Altman. A médica esteve como personagem regular entre a sexta e a oitava temporada, e fez um retorno importante na 14ª, quando a personagem aceitou se tornar chefe interina do setor de cirurgias, ao mesmo tempo que revelou que estava grávida.

Em entrevista para o Deadline, a atriz falou sobre as expectativas para o seu futuro na série:

- Estou muito feliz em repetir o papel da Doutora Teddy Altman como personagem regular. Voltar para a Shondaland com as incrivelmente talentosas Krista Vernoff, Ellen Pompeo e o incrível elenco é celestial. Eu tenho um lugar especial em meu coração para Teddy e me sinto com muita sorte por ter a oportunidade de continuar sua história.