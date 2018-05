Demanda das empresas por crédito cresce 5,7% em abril, diz Serasa

22/05/2018 | 12:42



A demanda das empresas por crédito aumentou 5,7% em abril no comparativo anual, segundo o Indicador Serasa Experian de Demanda das Empresas por Crédito. Com o resultado, no acumulado do ano a demanda empresarial por crédito subiu 5,7%.

De acordo com os economistas da Serasa Experian, a retomada do crescimento econômico, ainda que em ritmo mais lento do que se esperava o início deste ano, combinada com a retração dos juros, tem estimulado a busca das empresas por crédito que, em abril cravou a sétima alta interanual consecutiva.

A maior busca empresarial por crédito em abril é atribuída ao comportamento das micro e pequenas empresas (+5,9%). Nas médias empresas foi informado aumento, porém menor, de 2,4%. Nas grandes empresas, a demanda por crédito caiu 1,2% no mês passado.

Em relação aos primeiros quatro meses do ano passado, as empresas de serviços expandiram suas demandas por crédito em 8,2%. Nas empresas comerciais a alta foi de 3,2% na mesma base de comparação, enquanto nas empresas industriais, a expansão foi de 5,2%.

Por região, em abril a demanda empresarial por crédito cresceu 5,9% no Sul e 8,2% no Nordeste 7,6%. Na direção oposta, a região Norte apresentou queda de 1,9% e no Centro-Oeste foi informado declínio de 1,8% em relação a abril de 2017.

No acumulado do ano, com exceção da região Norte (-0,2%), todas as regiões mostraram avanço em suas demandas empresariais por crédito, com destaque para a região Sul, alta de 13,4%.