Menina de 5 anos morre após ser baleada na cabeça em Ceilândia, no DF

22/05/2018 | 12:21



Uma criança de apenas 5 anos morreu após foi baleada na cabeça na noite de segunda-feira, 22, em Ceilândia, no Distrito Federal. Segundo informações da Polícia Militar, agentes que patrulhavam a área QNN 31 socorreram a criança e um homem de 19 anos, que seria seu irmão. Eles estavam sendo levados em um carro para o hospital após serem baleados

O crime teria ocorrido na área QNO 18, conjunto 36, por volta das 19h. A menina levou dois tiros na cabeça. O jovem foi baleado na perna. Os policiais chegaram a prestar socorro e encaminharam as vítimas para o Hospital Regional de Ceilândia (HRC), mas a criança não resistiu.

A suspeita é de que se trata de uma briga de gangues e que a intenção dos criminosos era matar o irmão da menina, que acabou baleada.

A Polícia Militar disse que um suspeito foi preso ainda durante a noite. A Secretaria de Segurança Pública e da Paz Social do Distrito Federal (SSP/DF) informou, porém, que não ocorreram prisões. O caso foi registrado na 24ª DP, onde está sendo investigado.

A Secretaria ressaltou que homicídios com vítimas de até 17 anos de idade não são comuns no Distrito Federal. Das 159 mortes contabilizadas nos quatro primeiros meses deste ano, 17 eram menores (11%). Em 2017, esse número correspondia a 9% do total das 504 vítimas.