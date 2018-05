Príncipe Harry faz discreta homenagem à mãe, Diana, em foto de seu casamento

22/05/2018 | 12:12



O casamento de Príncipe Harry e Meghan Markle aconteceu no último sábado, dia 19, e após uma grande festa, detalhes estão sendo divulgados aos poucos. Recentemente foram reveladas fotos oficiais do casal com a família e também com os pajens e daminhas. Algo que pode ter escapado dos fãs da monarquia é que Harry deu um jeitinho de homenagear a mãe no clique, já que aparece sentado em um sofá verde - o mesmo em que Diana se sentou com ele, em 1984, durante o batismo de Harry. Muito fofo, né?

E logo após a cerimônia, a agora Duquesa de Sussex mudou de vestido e, acompanhada do marido, foi até a festa de seu casamento. Os pombinhos usaram um Jaguar para ir até a celebração e, segundo informações do Daily Mail, o carro pertenceu a um músico que fez parte da banda Jamiroquai, Toby Grafftey-Smith, que morreu de câncer ano passado, aos 46 anos de idade, após lutar com a doença por seis anos.

A viúva dele, Gabriella Crewe-Read, disse ao jornal:

- O carro do casamento real foi comprado de Toby. Seu brilhantismo está em todo o lugar.

Além de ser convertido para ser elétrico, o carro, de modelo E-Type, ainda ganhou uma placa personalizada, para marcar a data do casamento. O valor do veículo foi avaliado em 350 mil libras, algo em torno de um milhão e 725 mil reais.

Em relação às fotos, as imagens do casal após oficializar a união foram clicadas por Alexi Lubomirski, que também fez as fotos para o anúncio do noivado deles, e já fotografou celebridades como Julianne Moore, Angelina Jolie, Demi Moore, Beyoncé, Charlize Theron, Gwyneth Paltrow, Natalie Portman, Jennifer Lopez, Selma Hayek, Katy Perry, Sarah Jessica Parker, Jennifer Aniston, Emilia Clarke, Julia Roberts, Nicole Kidman e Scarlett Johansson.

O profissional postou uma das fotos clicadas por ele e, no Instagram, agradeceu pela oportunidade de fazer parte do grande dia do casal:

Foi um incrível privilégio e honra registrar a inspiradora jornada de amor, esperança e de família do Duque e da Duquesa de Sussex; das fotos do noivado até os retratos oficiais do casamento e da família no sábado. Esse tem sido um capítulo maravilhoso na minha carreira e na minha vida que eu felizmente nunca irei esquecer.