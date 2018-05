Homem é preso em São Bernardo por tráfico de drogas

Do Diário OnLine



22/05/2018 | 11:40



Policiais do 6º Batalhão de São Bernardo prenderam um homem na noite de ontem, em um ponto de drogas na Avenida Tiradentes, no Jardim Regina, na cidade.

O suspeito foi abordado após avistar os agentes e sair correndo de uma construção. Com ele foram apreendidos uma sacola com drogas, uma balança de precisão e um rolo de fita adesiva.

O homem é acusado de distribuição de drogas na zona Leste de São Paulo e em São Bernardo. O caso foi registrado no 1º DP (Delegacia de Polícia) da cidade.