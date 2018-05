Do Diário do Grande ABC



22/05/2018 | 11:38



Hoje, 22 de maio, é celebrado o Dia Internacional da Biodiversidade, data proclamada pela ONU (Organização das Nações Unidas) com a finalidade de conscientizar a sociedade a respeito do valor e a representatividade que o tema tem para o mundo. No Brasil, o período é oportunidade para debater as formas de utilização dos nossos recursos naturais, reduzir os danos ambientais e sociais, uma vez que, em diversas regiões, temos comunidades que dependem dos ingredientes oriundos da biodiversidade para garantir fonte de renda extra.

O Brasil é dono da maior biodiversidade do planeta: abriga mais de 20% das espécies da flora e da fauna terrestres. Engana-se, porém, quem pensa que toda essa riqueza se restringe aos fatores naturais – o nosso País possui também cerca de 200 povos indígenas e diversas comunidades tradicionais que atuam em harmonia com a floresta para garantir sua sobrevivência, como os seringueiros, caiçaras, quilombolas, extrativistas, ribeirinhos, pescadores e agricultores familiares. Ao traçarmos paralelo entre o tema e a indústria alimentícia, encontramos bons exemplos, como as manteigas e óleos obtidos a partir de frutos e sementes da biodiversidade brasileira, entre eles o cupuaçu e a castanha-do-Brasil.

A proposta é que esses ingredientes sejam acrescentados a receitas tradicionais do dia a dia, como pães, bolos, cookies, molhos e maioneses, para fortificar nutricionalmente o alimento, além de proporcionar sabores exclusivos. Ou seja, além de esses produtos serem obtidos de forma sustentável, eles são benéficos para a saúde por serem naturais. Aliás, podemos observar que cada vez mais cresce o número de consumidores conscientes, preocupados não apenas com o paladar, mas, também, com a saudabilidade e a procedência dos alimentos. Assim, o grande desafio da indústria alimentícia está relacionado aos investimentos em pesquisas para garantir o desenvolvimento de itens inovadores que agradem o paladar e impactem de forma positiva na saúde.

Prova disso está no crescimento do mercado de produtos saudáveis. De acordo com a Euromonitor, em 2017, o mercado brasileiro de produtos saudáveis movimentou R$ 92,5 bilhões, com expansão média anual de 9,5%, desde 2012. Esse cenário nos mostra que a indústria alimentícia deve estar atenta às novas preocupações de consumo. Com o mercado cada vez mais exigente, são necessários desenvolver trabalhos inovadores e realizar pesquisas constantemente para proporcionar alimentos 100% naturais e com paladar atraente. Afinal, o futuro da sobrevivência humana depende de práticas mais sustentáveis em todos os setores da economia.

Lilia Kawazoe é gerente comercial da unidade de negócio Concepta Ingredients, pertencente ao Grupo Sabará.

