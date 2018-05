Aumento sem controle

Do Diário do Grande ABC



22/05/2018



Em apenas 20 dias o preço do diesel, combustível que move caminhões, ônibus e utilitários, subiu R$ 0,30 nos postos do Grande ABC. Elevação sem controle que compromete sobremaneira o custo do transporte de carga ou de passageiros, pois repete-se em todas as partes do País.

O problema é sério e já foi retratado nas páginas deste Diário no início deste mês, com a revelação de que abastecer o caminhão tornou-se três vezes mais dispendioso que o custo com salário do motorista. E que, no caso do transporte coletivo, a despesa com o óleo mineral elevou-se de 25% do total das despesas para 32%.

Tais números, que já pareciam exorbitantes no dia da publicação da reportagem, podem ter sofrido reajustes, uma vez que nos postos os funcionários tiveram de desdobrar-se entre as funções cotidianas e ainda modificar para maior os preços por litro cobrados dos consumidores nos cartazes e nos marcadores das bombas.

A roda-viva das bombas é gerada pela política adotada desde 2016 pela Petrobras de reajustar preços de acordo com os valores praticados no Exterior. Penalizando justamente aqueles que dependem do combustível para ganhar o seu sustento, gerar empregos e riquezas.

E o caso tornou-se tão complicado que desencadeou paralisações e protestos em várias partes do País e levou o presidente da República, Michel Temer (MDB), a reunir sua cúpula em busca de uma solução. Depois de muitas tratativas, encerraram com apenas uma medida prática, que foi a marcação de outro encontro, agora com a presença do presidente da Petrobras. Intenção é fazer com que preços se tornem mais ‘previsíveis’.

Esperava-se bem mais das principais autoridades do País, principalmente porque, segundo o presidente de sindicato que representa os donos de postos, 50% do valor pago pelo consumidor a cada litro vai para custear tributos. Reduzir a carga tributária, entretanto, sequer é admitido pela equipe econômica do governo.