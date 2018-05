Suspenso, Anderson Martins ainda sofre para ter sequência no São Paulo

22/05/2018 | 11:14



Após superar uma sequência de lesões que o impediu de ir a campo em boa parte dos jogos do São Paulo na temporada até aqui, o zagueiro Anderson Martins terá de cumprir suspensão na próxima rodada do Campeonato Brasileiro por conta da expulsão diante do Santos, no domingo passado. Desta forma, ele não estará à disposição para o duelo contra o América-MG, no próximo domingo, em Belo Horizonte.

Desde que chegou ao Morumbi, o zagueiro enfrentou problemas na região dorsal, no pescoço, dores musculares na coxa esquerda, além da necessidade de alcançar uma forma física ideal para jogar. Até aqui, soma apenas sete partidas disputadas com a camisa tricolor.

Contratado no início do ano cercado por expectativas por sua passagem pelo Vasco, Anderson Martins agora busca uma sequência para se firmar na zaga são-paulina. Deve ter oportunidades após a suspensão, já que Rodrigo Caio ficará dois meses afastado em função de uma cirurgia.

Sem Rodrigo Caio e Anderson Martins, o técnico Diego Aguirre deve montar a zaga são-paulina no domingo com Bruno Alves e Arboleda. Militão também é opção, mas deve ser mantido na lateral direita, em que se firmou desde o ano passado.

Invicto no Brasileirão, o São Paulo tem dez pontos e está na sétima posição na tabela de classificação.