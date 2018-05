Após ser flagrada com Orlando Bloom, Katy Perry confirma que não está solteira

22/05/2018 | 11:12



Katy Perry confirmou que não é uma mulher solteira! Durante a final do American Idol, exibida na última segunda-feira, dia 21, a cantora falou abertamente sobre seus status de relacionamento, em meio aos rumores de que estaria vivendo um relacionamento sério com Orlando Bloom.

A revelação inesperada aconteceu quando Becca Kufrin foi anunciada no palco do programa como a próxima Bachelorette, programa famoso nos Estados Unidos em que uma solteira escolhe candidatos com o qual gostaria de se casar. Aproveitando a deixa, Katy perguntou:

- Posso entrar na disputa?

Brincando, Becca respondeu:

- Eu te dou todas as minhas rosas, fazendo referência ao programa, onde as solteiras entregam flores aos seus escolhidos.

Nesse momento, Katy acabou confessando que não está disponível:

- Eu não estou solteira, mas ainda gosto de você.

Apesar de não citar o nome de Orlando Bloom, os fãs da cantora logo concluíram que só poderia se tratar do ator, afinal, os dois não escondem que estão para lá de íntimos. Recentemente, os dois foram vistos no Japão e ainda foram clicados coladinhos durante visita ao Vaticano, onde receberam as bençãos do Papa Francisco. Essa, no entanto, é a primeira vez que Katy fala sobre seu status.

Mas Katy Perry não foi a única a chamar atenção durante a final da atração. Nick Jonas e Bebe Rexha foram os grandes convidados da noite e se apresentaram ao lado dos participantes do reality show. A grande campeã da temporada foi Maddie Poppe, que ainda entregou que está namorando Caleb Lee Hutchinson, seu parceiro de disputa, que ficou em segundo lugar.