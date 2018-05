Power Couple exibe os detalhes da expulsão de Diego e Franciele

22/05/2018 | 11:12



O clima de tensão reinou no Power Couple da última segunda-feira, dia 21. Diego e Franciele foram expulsos da competição após uma ameaça de agressão do participante contra Anderson, durante uma saída dos homens da mansão para uma noite que deveria ser de diversão.

Tudo começou quando os homens estavam voltando de uma noite temática medieval, em uma van. Enquanto o restante dos participantes queriam ver um filme, Diego e Anderson pediram para ouvir música. Anderson então começou a provocar os colegas e também o motorista da van. Segundo os competidores, o marido de Munik começou a fazer brincadeiras, consideradas de mal gosto, ao usar as palavras baitola e viado, além de outros palavrões. Diego então se irritou e partiu para cima de Anderson, sendo segurado por Marcelo. No meio da confusão e ao tentar apartar a briga, Marlon acabou deslocando o ombro. Todo o incidente foi narrado por Gugu e os competidores, já que não haviam câmeras dentro do veículo.

Já quando chegaram na mansão, os casais começaram a discutir o ocorrido. Diego pediu para Fran para que ela confiasse nele e não perguntasse nada para os outros participantes. Enquanto isso, Anderson revelou que achava um absurdo o rival ter partido para a agressão, apesar de até Munik concordar com o comportamento do marido de acordo com os outros participantes:

- Eu imagino que ele deve ter enchido o saco. Eu sei como ele fica chato quando fica bêbado.

Diego ainda provocou o casal, que teriam dito que estavam com medo de ir para o quarto pelo comportamento do participante:

- É melhor vocês dormirem na sala, senão eu vou atacar vocês - disse ele com tom de ironia.

Gugu então explicou que Diego violou as regras do programa ao partir para a agressão, e que foram ouvidos depoimentos de todos os envolvidos, inclusive da produção do reality-show. Foi então decidido a expulsão do casal. Anderson ainda levou uma advertência por seu comportamento.

Diego e Fran ainda tiveram a oportunidade de falar sobre a confusão no Programa do Porchat que foi exibido logo após o reality. Fran confessou que ficou surpresa com tudo o que aconteceu com o parceiro.

Prova dos casais e DR

O programa exibido na última segunda-feira também mostrou a prova dos casais e a formação da DR da semana. No desafio, cada membro do casal ficava em um lado de uma plataforma suspensa no alto. Eles precisavam então vencer o medo de altura, já que seguravam cada metade de um coração, e precisavam alcançar o meio da plataforma, para encontrar seu par e juntar as partes do coração. Ganhava quem completar a tarefa em menor tempo. Tatí e Nizo ficaram em último e foram direto para a DR, enquanto Letícia e Marlon completaram em apenas 23 segundos e garantiram o primeiro lugar.

A DR foi completada pelos últimos lugares no ranking: Munik e Anderson e Nadja e D'Black.