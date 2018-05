UE diz que não está claro se Trump levará adiante tarifas sobre exportações

22/05/2018 | 09:36



A União Europeia (UE) não tem ideia se o presidente dos EUA, Donald Trump, levará adiante as tarifas sobre as exportações de aço e alumínio do bloco na próxima semana, disse neste terça-feira a comissária de Comércio da UE, Cecilia Malmstrom.

"Não temos clareza ainda", disse Malmstrom a repórteres em Bruxelas, enquanto ministros da UE se reúnem para discutir sobre comércio. Ela observou que ela e o secretário de Comércio dos EUA, Wilbur Ross, se falam várias vezes por semana.

Em março, Trump impôs tarifas de 25% sobre as importações de aço e 10% em alumínio importado, mas concedeu aos 28 países da UE uma isenção até junho. Ele também isentou temporariamente grandes produtores de aço do Canadá e do México, desde que eles concordem em renegociar um acordo de comércio norte-americano que o satisfaça.

"Eu não acho que eles prolongarão as isenções, então haverá algum tipo de decisão e nós temos que se preparar para diferentes cenários", disse Malmstrom.

Convencidos de que o movimento dos EUA infringe as regras da Organização Mundial do Comércio (OMC), a UE elaborou uma lista de deveres de "reequilíbrio" no valor de cerca de 2,8 bilhões de euros (US$ 3,4 bilhões) para impor aos produtos norte-americanos se não estiver permanentemente isento.

A UE, o maior bloco comercial do mundo, rejeita o argumento de Trump de que as tarifas são necessárias para proteger a segurança nacional. A maioria dos países da UE é parceiro dos EUA na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). Fonte: Associated Press