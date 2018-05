Ariana Grande se emociona ao relembrar ataque em Manchester há um ano: Pensando em todos vocês

22/05/2018 | 09:12



Ariana Grande usou o Twitter na manhã desta terça-feira, dia 22, para prestar uma homenagem às vítimas do ataque em Manchester, na Inglaterra, que deixou 22 mortos e dezenas de feridos há exatamente um ano. No dia 22 de maio de 2017, Salman Abedi, um britânico de origem líbia, detonou uma carga explosiva na saída do Manchester Arena, onde a cantora realiza um show para mais de 20 mil pessoas. A maioria das vítimas eram adolescentes.

Pensando em todos vocês hoje e todos os dias. Eu amo vocês com tudo que há em mim e estou enviando toda a luz e todo o conforto que tenho para oferecer neste dia difícil, escreveu no microblog.

De acordo com a CNN, ao longo do dia, a cidade de Manchester irá realizar uma série de eventos em homenagem às vítimas, incluindo um memorial na catedral da cidade, além de um musical na parte da noite. A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, e o príncipe William, duque de Cambridge, devem comparecer ao evento na catedral, ao lado das famílias das vítimas, dos feridos, do serviço de emergência e de outros líderes locais e nacionais. Haverá também um minuto de silêncio que será realizado às 14h30. Sinos ainda tocarão pelo centro da cidade às 22h30, marcando o momento exato da explosão no último o ano.