Alemanha deverá manter expansão subjacente, prevê Bundesbank

22/05/2018 | 08:55



A expansão econômica subjacente da Alemanha deverá continuar, apesar da desaceleração da maior economia europeia verificada no primeiro trimestre, segundo relatório mensal divulgado hoje pelo Bundesbank, como é conhecido o banco central alemão.

Recentes dados oficiais mostraram que o Produto Interno Bruto (PIB) alemão cresceu apenas 0,3% entre janeiro e março ante o último trimestre de 2017. A taxa representa metade do avanço de 0,6% registrado entre outubro e dezembro.

Especialistas do Bundesbank atribuem a desaceleração a fatores extraordinários, incluindo uma grave temporada de gripe e quedas nas exportações e no consumo do governo.